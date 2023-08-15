KKM gideri Temmuz'da rekor kırdı

Kur Korumalı Mevduat gideri Temmuz ayında 34.5 milyar TL'ye çıkarak aylık bazda rekor kırdı.

Kur Korumalı Mevduat gideri aylık bazda yılın en yüksek seviyesini gördü.

Buna göre, KKM gideri temmuzda 34,5 milyar TL'ye çıkarak rekor kırdı.

Bloomberg HT'nin derlediği verilere göre, KKM’nin bütçe yükü mayıs ayında 1,63 milyar TL olmuş haziranda ise 20,6 milyar TL seviyesine yükselmişti.

KKM giderleri ocak-mayıs arasında aylık bazda 600 milyon TL-1,6 milyar TL arasında seyrederken son iki ayda ciddi yükseliş yaşandığı gözlendi.

Merkezi bütçede cari transferler altında yer alan toplam KKM gideri de yılın ilk yedi ayında 59,5 milyar TL’ye ulaştı. KKM'nin merkezi bütçeye maliyeti geçtiğimiz yıl 92,5 milyar TL olmuştu.

TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 3,28 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 4 Ağustos haftası itibarıyla 3,28 trilyon TL oldu.

Bu rakamın dolar karşılığı ise 121,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu haftalık dönemde KKM girişleri de 150 milyar TL’ye yükselerek yeni rekor seviyesini görmüş oldu.