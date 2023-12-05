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KKTC’nin kasım ayı enflasyonu belli oldu

KKTC’nin kasım ayı enflasyonu belli oldu
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KKTC İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Kıbrıs'ın kuzeyindeki enflasyon son bir yılda yüzde 81,99 oranında artış kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre kasım ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı yüzde 4,42 oldu. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 81,99 seviyesine yükseldi.

Ekim ayında aylık artış yüzde 1,92 seviyesindeyken, yıllık artış ise yüzde 78,60 olmuştu.

Etiketler kktc yavru vatan kıbrıs kuzey kıbrıs Türk Cumhuriyeti kktc enflasyonu
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