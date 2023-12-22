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Kredi kartı nakit avans ve KMH'ta yeni limit sınırı

Kredi kartı nakit avans ve KMH'ta yeni limit sınırı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün açıkladığı faiz kararının ardından internet sitesinden yayımladığı tebliğ ile kredi kartı ve KMH hesaplarına uygulanan faiz oranları için tavan limit sınırı getirildiğini duyurdu.

Dün yapılan PPK toplantısının ardından 250 baz puanlık faiz artış kararı açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizlerini yüzde 42.5 seviyesine getirmişti.

Merkez Bankası, yaşanılan faiz artışları nedeniyle kredi kartı borcu bulunan kişilerin daha fazla olumsuz engellenmemesi amacıyla kart faizlerinin belirlenmesinde tavan oran uygulamasına geçti.

Ocak ayında yapılacak PPK toplantısında 250 baz puanlık artış ile politika faizlerini yüzde 45'e yükselterek parasal sıkılaşma sürecini tamamlayacağının sinyallerini veren Merkez Bankası, normal şartlarda yüzde 45'lik faizler için kredi kartlarına aylık 4.62 oranında faiz uygulanmasına karar verecekti.

Formüldeki referans oranlara sınır getiren TCMB, artık kredi kartı faizlerinin yüzde 3.66'nın üzerine çıkmayacağını duyurdu.

Paylaşılan tabloya göre kredi kartı faizleri için belirlenen tavan sınırlar şu şekilde:

Referans Oran: yüzde 3.11
Azami Akdi Faiz Oranı: yüzde 3.66
Azami Gecikme Faiz Oranı: yüzde 3.96

Kredi kartı nakit avans ve KMH işlemlerinde uygulanacak oran da değişti

Azami Akdi Faiz Oranı: yüzde 4.42
Azami Gecikme Faiz Oranı: yüzde 4.72

Etiketler kredi kartı limit sınırı tcmb merkez bankası sınır limit
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