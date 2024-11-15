Kredi kartı sahiplerine kötü değil, çok kötü haber: Bu listede sizin de adınız olabilir

BDDK verilerine göre bireysel kredi kartında takipteki alacak oranı artışı bireysel kredi kartı harcamalarını katladı.

Bireysel kredi kartı harcamaları artarken bireysel kredi kartlarında takipteki alacak oranı ise çok daha hızlı bir oranda arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, bu yıl 8 Kasım itibariyle bireysel kredi kartlarında takipteki alacak oranı yüzde 2,81’e yükseldi, bir yıl önce aynı hafta bu oran yüzde 1,33 seviyesindeydi.

Yüzde 111,3 artan takipteki bireysel kredi oranına karşılık bireysel kredi harcamaları aynı dönemde sadece yüzde 64,2 yükseldi.

Merkez Bankası bir dönem politika faizi artışlarını kredi kartı faizlerine yansıtmamış bu dönemde kredi kartı harcamaları çok ivmelenmişti. Ardından bireysel kredi kartı azami faiz oranları da yükseltildi. Ardından 26 Eylül’de BDDK 50 bin lira üzeri kartlarda asgari ödeme tutarını arttırdı, ayrıca kredi kartı ve ihtiyaç kredi borcu için yapılandırma vadesini 60 aya yükseltti.

Buna adımların ardından bireysel kredi kartlarında yüksek artışlar dizginlendi ancak yapılandırmaya rağmen takipteki kredi kartı oranlarında yükseliş hız kesmedi. BDDK verilerine göre, 8 Kasım itibariyle bireysel kredi kartı harcamaları 1 trilyon 667 milyar 365 milyon liraya yükseldi. Geçen yıl aynı haftada bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 15 milyar 687 milyon lira idi. Bir yılda bireysel kredi kartı harcamaları hacmi nominal olarak yüzde 64,2 arttı.

Bireysel kredi kartlarında takipteki alacak miktarı da bu yıl 8 Kasım haftasında 46 milyar 855,3 milyon liraya geldi. Geçen yıl aynı hafta sadece 13 milyar 510 milyon lira seviyesindeydi. Bu bir yılda bireysel kredi kartlarında takipteki kredi hacminin yüzde 246,8 arttığını ortaya koydu. Bu verilerden yapılan hesaplamalara göre, bireysel kredi kartlarında 8 Kasım haftasında takipteki alacak oranı yüzde 2,81’e yükseldi bu yılın en yüksek seviyesini gördü. Geçen yıl aynı haftada bireysel kredi kartlarında takipteki alacak oranı yüzde 1,33 seviyesinde bulunuyordu, böylece bir yılda bireysel kredi kartlarında takipteki alacak oranı yüzde 111,3 artmış oldu.