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Kripto para piyasası çöktü! Bitcoin'de 5 ay sonra bir ilk

Kripto para piyasası çöktü! Bitcoin'de 5 ay sonra bir ilk

Çin'den gelen olumsuz haberlerle değer kaybı yaşayan Bitcoin 5 ay sonra ilk kez 30 bin doların altına geriledi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin yüzde 6,4'e kadar düştü. Bitcoin, Çin'in dünyanın en popüler kripto para birimlerine yönelik devam eden baskısına ilişkin endişelerden etkilenerek 5 ay sonra ilk kez 30 bin doların altına gerileyerek 29 bin 614 doları gördü. 

HAFTA BAŞINDAN BERİ DEĞER KAYBEDİYOR

Bitcoin, Çin’den gelen haber akışı sonrasında hafta başından bu yana yüzde 17'den fazla değer kaybetti.  Çin'in bankalar ve Alipay'e kripto para işlemi yapmama çağrısı, maden kapanmaları ve en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklaması kripto paralar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

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2. BÖLGEYE YASAK GELDİ

Çin'in Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği yasaklandı. Eyalet yetkilileri kripto para projelerinin kapatılması emrini verdi. Sichuan, Çin'de en çok kripto para madenciliği yapılan ikinci bölge olarak biliniyor.

ThinkMarkets ticaret sitesinde analist Fawad Razaqzada, "Çin'in devam eden kısıtlamalarına ilişkin endişeler artıyor" açıklamasında bulundu.

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Etiketler kripto para bitcoin
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