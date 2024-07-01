Kripto para piyasası yükselişe geçti

Kripto para piyasaları 1 Temmuz 2024 tarihine yükselişe başlarken alt coinler ortalama yüzde 5 oranında artış gösterdi.

Kripto para piyasaları 1 Temmuz 2024 tarihine hızlı yükselişle başladı. Piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 4 artarak 2,33 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,43 yükseldi. BTC'nin fiyatı 63 bin 330 dolar seviyesine geldi. Ethereum'un fiyatı ise aynı süre içerisinde yüzde 3,93 artıl gösterdi. ETH 3 bin 487 dolardan alıcı buluyor.