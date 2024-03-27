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Kripto paralardaki düşüşün nedeni belli oldu

Kripto paralardaki düşüşün nedeni belli oldu
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Kripto para fonlarına 7 haftada giren 12 milyar dolarlık para girişinin ardından geçen hafta küresel kripto fonlarından 942 milyon dolarlık rekor çıkış yaşandı.

Kripto para fonlarından geçen hafta rekor çıkış gerçekleşti.

7 hafta üst üste kripto fonlarına 12 milyar dolardan fazla giriş yaşanması, Bitcoin'in 14 Mart'ta 73 bin 644 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına neden olmuştu.

CoinShares International Araştırma Müdürü James Butterfill o dönemden sonra girişlerin tersine döndüğünü ve Bitcoin'in düşüşe geçtiğini belirtti.

Butterfill paylaştığı raporda "Fiyatta yaşanan son düzeltme, yatırımcıları temkinli hale getirdi ve net girişlerde tersine dönüşe yol açtı." ifadesini kullandı.

Buna göre Butterfill geçen hafta Borsa yatırım fonlarına 1,1 milyar dolarlık giriş yaşandığını, bu girişlerin Greyscale'in 2 milyar dolarlık çıkışını dengelediğini söyledi.

Bloomberg'in verilerine göre 10 Bitcoin fonundan 888 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu da toplam kripto akışlarının yaklaşık yüzde 94'ünü oluşturdu.

CoinShares verilerine göre Ether, Solana ve Cardano'yu tutan fonlardan geçen hafta yaklaşık 43 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 

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