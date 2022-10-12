Kron Siber Güvenlik ve Altyapı Yazılım Ürünlerini Dubai'de GITEX Global Fuarında Tanıttı

Siber güvenlik ve altyapı yönetimi yazılımları ile yerel ve global pek çok firmaya hizmet veren Kron, ileri teknoloji yazılım ürünlerini Dubai’de gerçekleşen GITEX Global fuarında tanıttı.

Türkiye’nin lider Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılım üreticisi olarak global arenada faaliyet gösteren Kron, artan siber saldırılar karşısında yüksek seviye güvenlik sağlayan veri ve erişim güvenliği ürünleriyle, altyapı operasyon ve yönetim yazılım ürünlerini Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen GITEX Global fuarında sergiledi.

Siber güvenlik, 5G, yapay zekâ, bulut ve uç nokta teknolojileri ile fintech, blockchain, veri analitiği ve akıllı şehir teknolojileri başta olmak üzere dünyanın en gelişmiş teknoloji çözümlerin tanıtıldığı GITEX Global fuarı, Ortadoğu ve Güney Asya pazarının yoğun ilgi gören fuarları arasında yer alıyor. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan fuarda Kron, Gartner Peer Insights’ta 5 üzerinden 4,9’luk değerlendirme puanı elde eden ve müşterileri tarafından yüzde 100’lük tavsiye edilme oranına sahip olan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi çözümleriyle, yüksek kapasite Veri İşleme, Veri Maskeleme, Ağ Performans Yönetimi, Ağ ve Servis Kalitesi Ölçümleme gibi veri ve altyapıya yönelik yazılım çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Kron Hakkında

2007 yılında kurulan Kron, büyük işletmelerin servis aktivasyonu, kalite güvence sistemleri, ICT (Information and Communication Technology-Bilgi ve Telekomünikasyon Teknolojileri) Erişim Kontrol Sistemleri, yüksek performanslı gerçek zamanlı veri işleme, yeni nesil güvenlik ve denetim alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik ileri teknoloji yazılım ve donanım ürünleri üretir. Bu ürünlerin müşteri tarafında entegrasyonunu da gerçekleştiren şirket, ICT pazarının ihtiyaçlarına cevap veren etkin çözümleri ve Tier-1 servis sağlayıcılar ile düzenleyici kurumlar dâhil dünyadaki ICT pazarındaki hedef müşterilerine yarattığı katma değer sayesinde hızlı bir büyüme süreci içerisindedir. Yetkin ve deneyimli mühendislerden oluşan Kron ekibi, şirketin temel rekabet gücünü oluşturur. İstanbul'da İTÜ ARI Teknokent’teki merkezi, Ankara, İzmir ve New Jersey ofisleri ile Kron, telekomünikasyon sektöründeki yatırımların ürün ve çözümleri açısından giderek artan ihtiyaçların oluştuğu Asya-Pasifik, Avrupa ve Amerika'daki pazarlara erişim imkânı sunan uygun bir konuma sahiptir.