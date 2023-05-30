Kulis: Erdoğan, Mehmet Şimşek'i ikna etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüşmesinin ardından kulisler hareketlendi. Erdoğan'ın teklifini kabul ettiği konuşulan Şimşek'in, ''Bu bir vatan görevi, ülkem için göreve hazırım'' dediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de kimlerin bakan olacağını belirlemeye başlarken, kulislerde isimler havada uçuşuyor. Kabine'de ekonominin kime emanet edileceği ise hem yurt içinde hem de yurtdışı piyasalarda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Erdoğan'ın 2024 Mart'ında yapılacak yerel seçimleri de dikkate alarak ekonomiyi toparlamaya yönelik yeni program, yeni kadro ve yeni anlayışı hayata geçirmeyi planlandığı konuşuluyor.

Cevdet Yılmaz ve Lütfü Elvan formülü

Bu doğrultuda ağır yük altına giren ekonomiyi yönetmek için Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz’ın görev alabilecekleri dile getiriliyor. Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz'ın da hem yeni bir program hem de yeni kadrolarla iç ve dış piyasalara güven vermenin yolunu arayacağı ifade ediliyor.

Şimşek: Vatani görev kabul ederim

Eski maliye bakanlarından Mehmet Şimşek dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın, "ekonominin başına geç" teklifini "Bu bir vatan görevi, ülkem için göreve hazırım" sözleri ile kabul etti.

Şimşek için iki formül konuşuluyor. İlk formüle göre Şimşek, ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Bir diğer formüle göre ise Şimşek, Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı olarak görev yapacak.

Kalın: Destek vermeye devam edecek

14 Mayıs seçimlerinden önce başlayan "Mehmet Şimşek ekonominin başına geçecek" iddialarıyla ilgili dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Borsada ''Mehmet Şimşek'' yükselişi

Öte yandan seçim sonrası yönünü yukarı çeviren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimine getirileceği iddiaları sonrası yükselişe geçti. Mehmet Şimşek ismi ile ekonomide yapısal reformlar ve yeni bir yol haritası belirleneceği beklentisi yatırımcılarda güven oluşturdu.