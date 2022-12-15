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Kur Korumalı Mevduat sahiplerine kötü haber

Kur Korumalı Mevduat sahiplerine kötü haber
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AK Parti iktidarının Dolar'ın Türk Lirası karşısındaki yükselişine karşı geliştirdiği Kur Korumalı Mevduat'ta KKM sahiplerine Ekim ayında hiç para ödenmedi. 2022 yılının 9 ayında ise bütçeden KKM sahiplerine toplam 91,5 milyar TL ödenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerini yayınlamasıyla Kur Korumalı Mevduat’la (KKM) ilgili veriler de açıklandı.

Dolar/TL’nin son 3 ayda ciddi bir artış kaydetmemesi nedeniyle Kur Korumalı Mevduat sahipleri kasımda kur farkı alamadı ve hazine KKM sahiplerine ödeme yapmadı.

Dolar/TL son 3 ayda yalnızca yüzde 2 arttı. Kur eylül ayı başında bulunduğu 18,2 seviyesinden 18,6 seviyelerine çıktı. Böylece kurdaki artış mevduat faizini karşılamadığı için KKM sahipleri kasımda kur farkı ödemesi almamış oldu.

TOPLAMDA 91,5 MİLYAR TL ÖDENDİ

KKM’de ilk ödemelerin yapıldığı mart ayından itibaren bütçeden KKM sahiplerine toplam 91,5 milyar TL ödendi. Merkez Bankası’nın dönüşümlü hesaplar için ne kadar ödeme yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Bütçeden KKM sahiplerine mart ayında 11,7 milyar TL, nisan ayında 4,5 milyar TL, nisanda 4,8 milyar TL, mayısta 16,1 milyar TL, haziranda 23,3 milyar TL, temmuzda 15 milyar TL, ağustosta 9,3 milyar TL ve ekimde 6,6 milyar TL ödeme yapılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yaşanan kur krizinin ardından hükümet kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmişti. Kur korumalı mevduatta hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerle açılabiliyor.

Etiketler kkm kur korumalı mevduat kkm hesapları
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