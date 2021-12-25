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Kur korumalı mevduata stopaj düzenlemesi geldi

Kur korumalı mevduata stopaj düzenlemesi geldi

Kur korumalı TL mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamında stopajın 0 olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.

Etiketler Kur korumalı mevduat STOPAJ DÜZENLEME RESMİ GAZETE
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