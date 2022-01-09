Kur korumalı TL mevduat sisteminin fikir babası ortaya çıktı

AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kur korumalı TL mevduat modelinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye önerenlerden birisi olduğunu söyledi.

AK Partili Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yerel bir televizyon programında katıldığı programda soruları yanıtladı.

Kendisinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Bankacılık Yüksekokulu mezunu olduğunu ve bankacılık deneyim bulunduğunu söyleyen Mehmet Sekmen, “kur garantili TL mevduatı” formülünü Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye önerenlerden birisinin kendisi olduğunu açıkladı.

Başkan Sekmen, “Buradan duyuru yapıyorum. Ben ekonomistim. Bu öneriyi yapanlardan biri de benim. Sayın Maliye Bakanı’mıza bu olayın evvelinde öneriyi getirenlerden biri de benim. Telefonumun Whatsapp’ında mesajlarımda kayıtlı bu. Önerdim, Sayın Bakanımız döndü” dedi.

"BİR ÖNERİM DAHA VAR"

Yeni bir model daha önerdiğini söyleyen Sekmen, “Önerim de şu: Yastık altındaki altınları da getirin diyor devlet. Bunları devletle anlaşmalı bir kuyumcu da sertifikalandırıp bozdurmaya dayalı yani, 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar altını getiriyorsun, derleyip topluyorsun 24 ayara çeviriyorsun bir sertifika alıp onu bankaya götürüyorsun. Benim önerim öyle değil. Diyorum ki, bugün önerdim sayın maliye bakanımıza, kolumdaki bileziği, küpeyi, bilekliği altınla ilgili takı ne varsa onlar tartılsın, bir değer biçilsin bir sertifikaya bağlansın. Sertifikayla beraber bu takılar bankada denetim kontrolünde kiralık kasaya konsun. O süre içerisinde devlet bunları teminat olarak tutsun. Kadın, bir düğünde bir takım zamanında ihtiyacı varsa gelsin alsın. O süre izinli sayılsın, kullansın. Tekrar getirsin aynı sertifikayla kasaya koysun. Böylece tonlarca altın, Allah’ın izniyle devletin zimmetinde emanetinde toplanacak. Ve devlet bunun karşılığında her türlü yatırımını yapabilecek, her türlü finansal aracı da kullanabilecek” diye konuştu.