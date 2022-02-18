Kur korumalı TL mevduatına ''gurbetçi'' düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar ile Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı. Tebliğde yapılan değişiklikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabileceği belirtildi.

Değişiklikle birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep etmesi halinde, sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açabileceği aktarıldı.

Değişikliğin, bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.