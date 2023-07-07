  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Küresel gıda fiyatları 2 yılın en düşük seviyesinde

Küresel gıda fiyatları 2 yılın en düşük seviyesinde

Küresel gıda fiyatları 2 yılın en düşük seviyesinde
Güncelleme:

Dünya gıda fiyatları endeksi 122,3'e düşerek Nisan 2021'den beri en düşük düzeye indi.

Küresel gıda fiyatlarında düşüş sürüyor.

Dünya gıda fiyatları endeksi haziran ayında şeker, bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle Nisan 2021'den bu yana endüşük seviyeye geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Mayıs ayındaki revize edilmiş 124 seviyesinden haziran aynda 122.3'e düştü.

Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 124,3 olarak açıklanmıştı.

Haziran ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kaydedilen tarihi yüksek seviyenin %23.4 altında bulunuyor.

Reuters

Etiketler küresel gıda fiyatları dünya gıda endeksi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Metrobüste kadın yolcular birbirine girdi
Pet şişe sularına büyük zam
İşte zamlı pasaport ücretleri
Harç ve vergilere zam yağmuru
MÜSİAD, yıl sonu dolar kurunu tahminini açıkladı
Yurt dışından getirilen telefonların harçlarına rekor zam
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Türkiye'yi bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Yatak odasında işin rengi değişti: Erkek menopozunun 10 nedeni belli oldu!
Bir ilimizde 120 köye karantina altında!
Şans oyunlarında da vergi arttırıldı