KYMCO’dan 5 yıl garanti

Tüm dünyada kalitesini ispatlamış KYMCO markası Türkiye'deki dev adımlarına bir yenisini daha ekledi. tüm ürünlerinde Mart 2023 itibarıyla 5 yıl garanti sunmaya başladı.

Tüm dünyada kalitesini ispatlamış KYMCO markası bu uygulamayı ülkemizde faaliyete başladığı ilk günden bu yana markaya güvenerek satın almış tüm müşterilerinin de yararlanacağı bir hale getiriyor ve kapsama dahil ediyor. KYMCO Türkiye Distribütörü Doğan Trend Otomotiv’in ithal ettiği 2021 ve 2022 model KYMCO araçlar, geçmiş dönemdeki servis şartlarının uygun olması halinde +2 yıl garanti uzatma imkanından yararlanabilecek. Türkiye motosiklet sektöründe eşine benzerine az rastlanır garanti süresiyle ilgili, Doğan Trend Otomotiv’in Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, “2023’de 2 katlık artışla 3 bin 500 adedin üzerinde satış hedeflediğimiz KYMCO markamız, kalitesiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de beklentilerin ötesinde müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratarak kendini kanıtlamıştır. Motosikletlerde sunulması gereken garanti süresi yasal olarak 2 yıl veya 30.000 km iken biz faaliyete başladığımız 2021 yılında bu süreye +1 yıl ekleyerek 3 yıllık garantiyi müşterilerimize sunmuştuk. KYMCO ile çalıştığımız 2 yıl boyunca kalitesini ve sağlamlığını tecrübe etme şansı yakaladık. 2021’de sunduğumuz +1 yıl olan garanti süresini artık yasal sürenin üzerine +3 yıl daha ve 20.000 km’lik ek ‘Doğan Trend Onarım güvencesini” ekleyerek 5 yıl veya 50.000 km’ye çıkardık. Ayrıca 2021 ve 2022’de KYMCO markasını tercih eden müşterilerimize de +2 yıl daha garanti uzatma imkânı sağlayarak markamızla olan duygusal bağı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Markaya olan yatırımımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Doğan Holding çatısı altında otomotiv ve mobilite alanındaki yatırımlarıyla sektöre ivme kazandıran Doğan Trend Otomotiv, temsil ettiği KYMCO markasında önemli bir hizmeti daha devreye alıyor. Motosiklet sektörüne katma değer sağlayan bir adım olarak, 2023 model 0 km KYMCO modellerinde 5 yıl garanti sunulmaya başlandı. Doğan Trend Otomotiv ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında sattığı, periyodik bakımları düzenli yapılmış KYMCO motosikletler için de +2 yıl daha garanti uzatma imkânı sağlıyor.

Doğan Trend Otomotiv’in Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, “2023’de 2 katlık artışla 3 bin 500 adedin üzerinde satış hedeflediğimiz KYMCO markamız, kalitesiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de beklentilerin ötesinde müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratarak kendini kanıtlamıştır. Motosikletlerde sunulması gereken garanti süresi yasal olarak 2 yıl veya 30.000 km iken biz 2021’de markanın temsilciliğini aldığımız gibi bu süreye +1 yıl opsiyonu ekleyerek 3 yıllık garantiyi müşterilerimize sunmuştuk. KYMCO ile çalıştığımız 2 yıl boyunca kalitesini ve sağlamlığını tecrübe etme şansı yakaladık. 2021’de sunduğumuz +1 yıl olan garanti süresini artık yasal sürenin üzerine +3 yıl daha ve 20.000 km’lik ek ‘Doğan Trend Onarım güvencesini” ekleyerek 5 yıl veya 50.000 km’ye çıkardık. Ayrıca 2021 ve 2022’de KYMCO markasını tercih eden müşterilerimize de +2 yıl daha garanti uzatma imkânı sağlayarak markamızla olan duygusal bağı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Markaya olan yatırımımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.