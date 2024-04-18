Mahfi Eğilmez düşük maaşlılara zam için formülü açıkladı

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, düşük maaş alan vatandaşlara kamu israfını keserek zam yapılabileceğini belirtti.

Eski Hazine Müsteşarı, iktisat uzmanı, akademisyen ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez, katıldığı bir TV programında, memur, asgari ücretli ve çok düşük maaşla çalışanları bir nebze rahatlacak zam için dikkatle dinlenmesi gereken formülü verdi.

Eğilmez, düşük ücretle geçinen yaklaşık 26-27 milyon insan için "Kasamızın durumu müsait değil diye bu insanlar sırtımızı dönemeyiz" diyerek şunları söyledi:

"SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ"

"Kabaca 16 milyon emekli var. 7 milyon civarında asgari ücretli var. 3-4 milyon da asgari ücretin hemen üzerinde, yani çok düşük ücret alan var. Toplarsak 26-27 milyon insan çok düşük ücretle geçinmek zorunda kalıyor.

Kasamızın durumu müsait değil diye bunlara sırtımızı dönemeyiz. İnsanlar yaşam savaşı veriyorlar, enflasyon da önlenemiyor. Kalıcı olarak enflasyonun düşeceğine dair elimizde gösterge yok. Bizim bu insanları hızla artan enflasyona ayarlamamız lazım.

Bunu nasıl yaparız? Kamu israfını keserek. İnanılmaz bir kamu israfı var. Ben Hazine Müsteşarı olduğumda benim arabam Renault’ydu. Ben de buna niye biniyorum, Mercedes isterim falan gibi düşünceler asla aklıma gelmedi. Şimdi en düşük düzeydeki bir ilçe müdürünün altında son model arabalar. Biz bununa bir yere varamayız. Kamu israfını keserek bu işe kaynak bulunabilir."