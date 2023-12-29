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Market poşetleri için yeni yıl tarifesi belli oldu

Market poşetleri için yeni yıl tarifesi belli oldu
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Marketlerin alışveriş poşeti için devlete ödeyeceği tutar adet başına 38,5 kuruştan 60 kuruşa çıkarıldı. Tüketiciler ise poşet başına 25 kuruş ödemeye devam edecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarlarını belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruşa yükseldi. Alışveriş poşetlerinin 25 kuruş olan tüketiciye satış fiyatı ise değişmedi.

Yeni senede, 0,33 litrelik içecek ambalajı 6 kuruş, 1 buçuk litre ve üzeri içecek ambalajı 24 kuruş, kutu içecek ambalajı ise 18 kuruş olarak uygulanacak.

Binek araç lastiğinden 19 lira ve çinko karbon pilden 19 lira geri kazanım katkı payı alınacak.

Etiketler poşet ücreti naylon poşet market poşeti
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