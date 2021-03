Mart ayı engelli, evde bakım ve 65 aylıkları yatmaya başladı

Evde yaşayan ve bakıma muhtaç kişilere bakanlara verilen evde bakım aylığı yatmaya başladı. İşte evde bakım aylığı yatan iller listesi...

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı her ayın 15'i itibari ile düzenli olarak hesaplara yatıyor. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı şehirlerde farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Bugün evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı. Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır.

BUGÜN YATMAYA BAŞLADI

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bu yüzden evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir. Aşağıda yer alan link üzerinden giriş yapılarak evde bakım aylığı yatan iller listesinde bulunanlar kendi maaşını öğrenebilir.

15 MART EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ!

1- Bolu

2- Tokat

3- Aksaray

4- Osmaniye

5- Çanakkale

6- Samsun

7- Sakarya

8- Hatay

9- Ordu

10- Antalya

11- Diyarbakır

12- Kırıkkale

13- Balıkesir

14- Giresun

15- Adıyaman

16- Manisa

17- istanbul

18- Uşak

19- Bilecik

20- Düzce

21- Erzurum

22- Konya

23- Mersin

24- Zonguldak

25- Niğde

26- Rize

27- Ankara

28- Bursa

29- Kahramanmaraş

30- Edirne

31- Kocaeli

32- İzmir

33- Adana

34- Afyonkarahisar

35- Aydın



EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. Evde bakım parası nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR

Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI

Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

2021 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir.