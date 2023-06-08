Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,55 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %2,60, Amerikan Doları %1,57, mevduat faizi (brüt) %0,96, Euro %0,69 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %8,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %3,23, Amerikan Doları %2,19, mevduat faizi (brüt) %1,58, Euro %1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %7,73 oranında yatırımcısına kaybettirdi.Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,66 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,69 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,39 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %34,96 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,41 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS %1,53, Euro %8,37, Amerikan Doları %10,73 ve mevduat faizi (brüt) %17,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,27 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS %0,70, Euro %7,60, Amerikan Doları %9,99 ve mevduat faizi (brüt) %16,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.