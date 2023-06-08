Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayında reel getirisi en yüksek yatırım aracını açıkladı.
TÜİK verilerine göre, aylık bazda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,55 oranıyla külçe altında gerçekleşti.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2023
Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,55 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %2,60, Amerikan Doları %1,57, mevduat faizi (brüt) %0,96, Euro %0,69 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %8,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %3,23, Amerikan Doları %2,19, mevduat faizi (brüt) %1,58, Euro %1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %7,73 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Mayıs 2023
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,66 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,69 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Mayıs 2023
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,39 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Mayıs 2023
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %34,96 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,41 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS %1,53, Euro %8,37, Amerikan Doları %10,73 ve mevduat faizi (brüt) %17,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,27 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS %0,70, Euro %7,60, Amerikan Doları %9,99 ve mevduat faizi (brüt) %16,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Mayıs 2023
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,55 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %2,60, Amerikan Doları %1,57, mevduat faizi (brüt) %0,96, Euro %0,69 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %8,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %3,23, Amerikan Doları %2,19, mevduat faizi (brüt) %1,58, Euro %1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %7,73 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Mayıs 2023
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,66 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,69 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Mayıs 2023
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,39 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Mayıs 2023
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %34,96 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,41 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS %1,53, Euro %8,37, Amerikan Doları %10,73 ve mevduat faizi (brüt) %17,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,27 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS %0,70, Euro %7,60, Amerikan Doları %9,99 ve mevduat faizi (brüt) %16,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Mayıs 2023
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol