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Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayında reel getirisi en yüksek yatırım aracını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, aylık bazda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,55 oranıyla külçe altında gerçekleşti.

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2023
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