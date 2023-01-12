Memurlardan iş bırakma eylemi: Tek gücümüz, emeğimiz ve oylarımızdır

Ankara Ulus'ta toplanan Kamu emekçileri, hükümetin yüzde 30 zammını bir günlük iş bırakma eylemi ile protesto etti.

Birleşik Kamu-İş’in de içerisinde bulunduğu 7 memur konfederasyonu bugün yurt genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Birleşik Kamu-İş, Hak-Sen, BASK, Çalışan-Sen, Şehit Gazi-Sen, Yurt-Sen ve Anadolu-Sen’den oluşan Kamu Konfederasyonları Platformu bugün öğle saatlerinde Ulus Meydanı’nda miting yaptı. Eylemde, “100’de 100 Zam”, “İnsanca Yaşayacak Bir Ücret İstiyoruz” pankartları açıldı.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğunu, asgari ücret ile memur maaşlarının neredeyse eşitlendiğini söyledi.

2010 yılında asgari ücret 576 lira iken, ortalama memur maaşının asgari ücretin 3 katı olduğuna işaret eden Balık, şöyle devam etti:

“Günümüzde ise yeni açıklanan asgari ücret ile ortalama memur maaşları eşit seviyeye gelmiş, emeklilerin ücretleri ise asgari ücretin dahi altında kalmıştır. Sorun asgari ücretin çok artırılması değil, kamu çalışanları ve emeklilerinin ücretlerinin komik ve acınacak artışlara maruz kalmasıdır. Kamu çalışanları ve emekliler olarak ülke şartlarına ve ekonomik krize bakılmaksızın açıklanan sefalet artışını kabul etmiyoruz. Kamu çalışanlarının görüşleri ve talepleri dinlenmeden kapalı kapılar ardında verilen bahşişleri kabul etmiyoruz.”

Balık, memurların emekli olduğunda “açlığa mahkum edildiğini” vurguladı. “Bugün yedi konfederasyon olarak tüm bu taleplerimizin karşılanması için hükümeti uyarmak adına bir günlük iş bıraktık” diyen Balık, şunları söyledi:

“Tek gücümüz, emeğimiz ve oylarımızdır. Bugün iş bırakan ve iş bırakma kararımıza destek veren milyonlarca yurttaşımız bulunmaktadır. İktidara buradan tekrar sesleniyoruz. İş bırakan, bizleri destekleyen, haksızlığa uğrayan milyonlarca kamu çalışanı, emekli, işçi, ev kadını, öğrenci ve toplumun tüm kesimlerinden aldığımız güçle bugün karşınızdayız. Kamu Konfederasyonları Platformu olarak, milyonlarca yurttaşımızın elinden aldığınız hayat standartlarını ve yıllardır uğradığımız hak kayıplarını iade edene kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz.”

Diğer konfederasyon başkanlarının da açıklamalar yaptıkları eylemde Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, EYT düzenlemesi nedeniyle SGK çalışanlarının yoğun olarak çalıştıklarına işaret ederek, bir klavyeyi parçaladı.