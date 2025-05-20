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  3. Duman konserinde ihraç edilen teğmenleri böyle selamladı

Duman konserinde ihraç edilen teğmenleri böyle selamladı

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CHP'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmir'de düzenlediği konserde sahne alan Duman grubu, sahneden TSK'dan ihraç edilen teğmenlere selam göndererek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi...

CHP tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından yapılan konserlerde Duman grubu da sahne aldı.

Duman grubu, konseri izlemek için alanda olan TSK'dan ihraç edilen teğmenleri de selamlamayı unutmadı.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze “Ordudan ihraç edilen askerlerimiz burada. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye ihraç edildiler. Ne enteresan değil mi, ne günlere geldik. Çok değerliler bizim için" dedi.

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Etiketler duman Mustafa Kemalin askerleriyiz mustafa kemal atatürk teğmenler
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