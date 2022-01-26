Merakla bekleniyordu: Fed faiz kararını açıkladı!
ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda alınan karara göre; Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı.
2022'nin ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
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