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Merakla bekleniyordu: Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu: Fed faiz kararını açıkladı
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Tüm dünya nefesini tutmuş Fed'in açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Küresel piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de gelecek dönem bakımından büyük bir önem taşıdığını ifade ediliyordu. New York borsası ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesi güne düşüşle başlamıştı. Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Fed politika faizini 75 baz puan artırdı.

Etiketler fed faiz
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