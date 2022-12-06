Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon ve gıda fiyatları açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber'de ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyon gerilemeye başladı. Bu gerileme sadece baz etkisinden değil, aldığımız tedbirler ile de enflasyondaki gerilemeyi göreceğiz. Faiz indirimleri, dövizin stabil kalması da gerilemede etkili.

'GIDADA DÜŞÜŞÜN BU AYDAN İTİBAREN YANSIYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bu ayki yıllık enflasyonumuzun büyük bölümü gıdadan geliyor. Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın uyguladığı politikalar da yansıyacak rakamlara. Enerjide de Türkiye arz sıkıntısı yaşamadı. Bu da genel olarak rakamlara yansıyor. Gıda da bir düşüşün bu aydan itibaren yansıyacağını düşünüyoruz. Finansman maliyetlerinde 25 puan düşüş sağladık.

'ARTIK KURALLARI BİZ KOYUYORUZ'

Faiz indirme politikamızı eleştiriyorlar ama ne kadar haklı bir noktaya geldiğimiz görülüyor. Geçmiş dönemlere baktığımızda, müthiş bir cari açık verdiğimiz dönemler. Faizi yüksek tutup enflasyonu düşürdüğümüz zamanlar. Türkiye'nin pandemi sonrası üretim potansiyelini sürdürmesi için finansman maliyetlerini düşürmesi gerekiyor. Bizim ayrıştığımız nokta Türkiye ekonomi modeli. Biz aynı sarmala girmek istemiyoruz. Kendi tedbirlerimiz aldık. Türkiye çok önemli yapısal değişimler yaptı. Sıcak paranın geliş şeklini siz belirleyecek güçteyseniz bu önemlidir. Artık kuralları biz koyuyoruz, eskiden farkı bu.

Şu an konut kredisi tarafında gelişmelere göre, şu an büyük bir kampanya yapıldı. O gelişmeler ışığında enflasyonu da bozmayacak, aşırı bir talep yaratmayacak düzenlemeleri çalışıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN DOLAR SATIŞI İDDİASI

Son dönemde sayın Kılıçdaroğlu'na bu bilgileri kim getiriyorsa danışmanlarını iyi seçmesi lazım. Sonuçta ülkeyi konuşuyoruz. Bunlar ülkeyi yönetmeye talip olan insanların söyleyeceği şeyler değil. Dünyadaki gelişmeleri danışmanlarınız izlesin size anlatsın. Detayları istiyorlarsa anlatırız.