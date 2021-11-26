Merkez Bankası Başkanı'nın bankacılarla görüşmesinin perde arkası

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün banka genel müdürleriyle yaptığı toplantının perde arkası ortaya çıktı.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Kavcıoğlu'nun bankalardan uygulanan politikalara ilişkin destek istediği ve son dönemlerde uyguladığı para politikası anlayışına devam edeceğinin sinyallerini verdiği iddia edildi.

Kavcıoğlu'nun bankalara müşterilerine döviz mevduatı önermemesi istediği iddia edilirken, bu yolla bankaların ülkedeki dolarizasyona destek olmamasının hedeflendiği öne sürüldü.

Diğer bir iddia ise Kavcıoğlu'nun bankalardan yurtdışı muhabir bankalarda çok fazla döviz bakiyesi tutmamaları, parayı yurtiçine getirmeleri gibi isteklerde bulunduğu yönünde. Bu yolla Merkez Bankası'nın içeride yeterli döviz bulunmasını hedeflediği öne sürüldü.

Banka genel müdürlerinin bizzat kendilerinin gelmesi istenen İstanbul'daki zirveden sızan bilgilere göre bankacılar ise negatif reel faizin dünyadaki enflasyon ile birleştiğinde çok sıkıntı yaratabileceğini belirtti.

Kavcıoğlu ne demişti?

Kavcıoğlu dün gerçekleşen görüşmenin ardından "Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde. Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde, faydalı bir görüşme oldu. Zaten normalde de sürekli iletişim halindeyiz. Güçlü bir iletişimle bankacılık sektörümüz Türkiye'de ve dünyada en iyi ve en başarılı sektörlerimizden biri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.

Habertürk