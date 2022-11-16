Merkez Bankası hakkında 100 milyar dolarlık iddia

Faiz kararlarıyla tartışılan Merkez Bankası'yla ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre TCMB "döviz kurunu istikrarı sağlayabilmek" adına 100 milyar doları piyasaya geri sattı.

Dünyaca ünlü İngiliz Haber Ajansı Reuters bugün büyük bir iddiada bulundu. Ajansa göre Merkez Bankası doların yükselişini önlemek için piyasaya 100 milyar dolar sattı.

Ajans söz konusu iddiayı ismini açıklamadığı bazı bankacılara dayanarak verdi. Haberde, ‘“Bankacının hesaplamalarına göre, merkez bankası döviz kurunu istikrara kavuşturmak için elde ettiği 100 milyar doları piyasaya geri sattı.”denildi.

Nevzat Devranoğlu imzalı haberde ‘Yetkililer, bir yıl önce yaşanan tarihi bir kur çöküşünün ardından benimsenen politikanın, piyasanın arz ve talebini hassas bir şekilde dengelemek için büyük ölçüde ihracat gelirlerinden, yabancı konut alıcılarından ve diğer kaynaklardan elde edilen yabancı fonlara dayandığını da sözlerine ekledi.’ ifadesi kullanıldı.

Haberde Merkez Bankası’nın 55 milyar dolarlık bir negatif rezerv bakiyesine sahip olduğu belirtildi.