Merkez Bankası rezervleri 122 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 122,4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Kasım ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, resmi Rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak 122,4 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,2 artarak 72 milyar dolar, Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 10,1 artarak 43,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş Döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak yaklaşık 29,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 22,9 milyar dolar anapara, 6,2 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,4 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 37,2 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 55,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.