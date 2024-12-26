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Merkez Bankası'nın 2025 yılı toplantı takvimi belli oldu

Merkez Bankası'nın 2025 yılı toplantı takvimi belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı. İlk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini yayımladı. 2025 yılında toplam 8 toplantı yapılacak. TCMB'nin duyurusuna göre, ilk PPK toplantısı 23 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. 

İşte Merkez Bankası PPK toplantı tarihleri:

23 Ocak 2025
6 Mart 2025
17 Nisan 2025
19 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
22 Ocak 2026
12 Mart 2026

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı. İlk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

2025'TE 8 PPK TOPLANTISI YAPILACAK

TCMB, gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımlamıştı. 

Metinde, 2025 yılında 8 toplantı yapılacağı bilgisine yer verildi.

Metinde, para politikası kararı ile kısa gerekçesinin, İngilizce çevirisi ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te PPK'nin ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özetinin ise toplantıyı takip eden beş iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacağı bildirildi.

ENFLASYON RAPORU YILDA 4 KEZ YAYINLANACAK

TCMB'nin, para politikası iletişimi ile veri paylaşımına, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda devam edeceği belirtilen metinde, şunlar kaydedildi:

"Enflasyon Raporu yılda 4 defa yayımlanacaktır. Para politikası uygulamalarının kamuoyu ile iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Enflasyon Raporu’nun bilgilendirme toplantılarıyla tanıtılmasına devam edilecektir. TCMB’nin faaliyetleri, para politikası uygulamaları ve döneme özgü gelişmeler hakkında Başkan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan sunumlar sürdürülecektir. Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından diğer platformlarda yapılan sunum ve konuşmalar iletişim politikasının önemli bir bileşeni olmaya devam edecektir. TCMB’nin bir diğer önemli iletişim aracı olan Finansal İstikrar Raporu’nun yılda 2 defa yayımlanmasına devam edilecektir. Resmi fiyat istatistiklerinin açıklanması ile PPK toplantısı arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunması amacıyla, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nun bir iletişim aracı olarak kullanılması sürdürülecektir."

 

Etiketler tcmb Merkez Bankası ppk para politikası kurulu
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