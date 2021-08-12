Merkez Bankası'nın döviz rezervi artıyor

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 3.6 milyar dolar artarak 109 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 3 milyar 608 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 64 milyar 128 milyon dolar olan rezervler, 6 Ağustos ile sona eren haftada 67 milyar 736 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 41 milyar 592 milyon dolardan 41 milyar 275 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 105 milyar 721 milyon dolardan 109 milyar 10 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.