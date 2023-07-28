Mevduat faiz oranlarında keskin düşüş

Haziran ayında yüzde 42 seviyesine kadar yükselen mevduat faizi oranı yüzde 30'a geriledi. Böylece mevduat faiz oranı bir ayda 12 puan gerilemiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygulamaya koyduğu yeni ekonomi modelinde Merkez Bankası’nın faizleri indirmesiyle enflasyonun düşeceği, Türk Lirası’nın da değer kazanacağı öne sürülmüştü. Ekonomistlerse bunu mantıklı bulmadıklarını söylemişti. Politika faizi, Eylül 2021’den beri indirilmeye başlamış ve Kasım 2022’de tek haneye çekilmişti ancak bu sırada piyasanın uyguladığı faizler fırlamıştı. Bu politikalar doğrultusunda ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Merkez Bankası’na getirilen Erkan liderliğinde ilk kez 22 Haziran’da toplanan para politikası kurulu da faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkartmıştı. Temmuz toplantısındaysa faiz yüzde 17.5’e yükseltildi. ‘Artırılmış faiz oranı’ bile piyasanın uyguladığı faiz oranlarının epey altında. Bugün açıklanan Merkez Bankası verisine göre bir-üç ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz 21 Temmuz haftası itibariyle yüzde 30,4 seviyesine geriledi. Haziranda mevduatlarda faiz yüzde 42’yle son yılların zirvesini görmüştü. Böylelikle son bir ayda 12 puanlık gerileme yaşandı. MB Başkanı Hafize Gaye Erkan, dünkü enflasyon sunumunda ‘sadeleşme’ adımlarıyla mevduat faizlerinde düşüş gerçekleştirdiklerini söylemişti.