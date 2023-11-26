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Mevduat ve katılım fonlarının vadelerinde değişiklik

Mevduat ve katılım fonlarının vadelerinde değişiklik
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türlerinde değişikliğe gitti.

TCMB'nin Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Katılma hesapları, 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık kar payı ödemeli) olarak açılabilecek hesaplar olarak değiştirildi.​

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