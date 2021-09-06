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Motorine zam geldi

Motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldiğini açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), resmi Twitter hesabından akaryakıta gelen zamma ilişkin duyuru yaptı. 

Açıklamaya göre akaryakıt gurubundan motorin fiyatına 19 kuruş zam geldi. ÖTV'den karşılandığından dolayı pompaya yansımayacak olan zamma ilişkin EPGİS şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 07/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 19 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

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