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  3. 16 Haziran 2020 11:43

Müge Anlı'da araştırılan Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme

Müge Anlı'nın programında, yaklaşık bir yıldır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı, emniyet güçlerinin olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alındığını duyurdu.

Müge Anlı'da araştırılan Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme
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Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa’daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan M.T. ile görüştüğü ve o andan sonra kaybolduğu iddia edilmişti. 

GECE OPERASYONU İLE 3 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri gece operasyonuyla M.T.’yi gözaltına aldı. Müge Anlı ATV'deki programında cinayet şüphesi ile sorgulanacak olan M.T. ile birlikte biri kadın ikisi erkek 3 kişinin daha gözaltına alındığını da duyurdu.

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