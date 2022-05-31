Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ihracat nisanda 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat ise 29 milyar 480 milyon dolar oldu.

TÜİK'in açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre; ihracat nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre, ihracat 2022 Ocak- Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 83 milyar 531 milyon dolar, ithalat yüzde 40,2 artarak 116 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 22,9 artarak 17 milyar 794 milyon dolardan, 21 milyar 869 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,4 artarak 18 milyar 227 milyon dolardan, 21 milyar 223 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası nisanda 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 19,6 artarak 43 milyar 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 98,5 ARTTI

Dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,5 artarak 3 milyar 80 milyon dolardan, 6 milyar 113 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan'da yüzde 85,9 iken, 2022 Nisan ayında yüzde 79,3'e geriledi. Ocak- nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 130 artarak 14 milyar 154 milyon dolardan, 32 milyar 553 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak- Nisan döneminde yüzde 82,9 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 72'ye geriledi. İhracatta, imalat sanayinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

İhracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 2 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 778 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 168 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 124 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 86 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu. İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Nisan ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 467 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 294 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 8 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 71 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 56 milyon dolar ile Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,7'sini oluşturdu.

DHA