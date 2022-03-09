  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. O ilde yağ stok denetimi: Üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı

O ilde yağ stok denetimi: Üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı

O ilde yağ stok denetimi: Üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı

Şanlıurfa’da son üç günde, zabıta ekiplerinin yaptığı fahiş fiyat ve yağ stoku denetimlerinde, aralarında ünlü market zinciri A-101 ve BİM’in de bulunduğu 32 markete cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Valiliği, Ticaret ve İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, son 3 günde 250 markette denetim gerçekleştirdi. Ekipler, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin rafları ile depolarında incelemelerde bulundu, ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerde, fahiş fiyat uyguladığı ve yağ stokladığı belirlenen aralarında ünlü market zinciri A-101 ve BİM’in de bulunduğu 32 markete cezai işlem uygulandı.

Etiketler YAĞ STOK FİYAT DENETİM
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da okullar Pazartesi'ye kadar tatil edildi; kamu çalışanları izinli sayılacak!
Altın uçuşa geçince, İslam Memiş'ten yatırımcılar için kritik uyarı geldi
İşte Rusya'dan çekilen şirketlerin listesi
Bitlisli aşiret ağasının işi zor! Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak?
Dolar 15 TL sınırında, Euro 16 TL'yi aştı! Altın uçuyor!
Şeytanın aklına gelmez! 1 aylık eşi korona yalanıyla dolandırıp kaçtı!
Tek tek açıklandı; hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor ?
Survivor Sabriye estetik operasyon sonrası cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Gezici Şubat ayı anketi açıklandı; tüm dengeler değişti
Erdoğan, Putin ile görüşmesinin detaylarını anlattı