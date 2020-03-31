''O projelere ödeme yapılacağına, faturalar ödensin''

Elektrik, doğalgaz ve su gibi temel ihtiyaçlar konusunda henüz bir adım atılmış değil. Tam bu noktada Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) şehiriçi dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik birim fiyatını, kilovatsaat başına 27.56 kuruştan 22.83 kuruşa düşürdü.

Yeni fiyat, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Ancak bu indirim, hanelerin tükettiği elektrikte ciddi bir indirime gidilmesi veya faturaların ötelenmesi için yeterli olmuyor.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, EPDK'nın tüketiciyi düşünecek hamleler yapmayacağını, faturalar konusunda hükümetin adım atması gerektiğini söyledi.

Sadece vatandaşların değil belediyelerin de zorda olduğunu ifade eden Türkyılmaz, “Elektrik, doğalgaz ve su faturaları en az 6 ay boyunca kamu bütçesinden karşılanmalı.

Hazine garantili projelere ödeme yapılacağına, vatandaşın faturası ödenmeli” diye konuştu.