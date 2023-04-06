  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. O şirkete EYT darbesi: Fabrika üretimi azalttı

O şirkete EYT darbesi: Fabrika üretimi azalttı

O şirkete EYT darbesi: Fabrika üretimi azalttı
Güncelleme:

Kütahya Porselen'de EYT nedenli işten ayrılmalar sebebi ile bantların bir kısmında üretimi durdurma kararı alındı. Durdurulan faaliyetlerin üretime etkisi yüzde 20 oldu.

Kütahya Porselen, bin 304 çalışanının 359'unun Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 15 yıllık hak kullanımı ile kendi istekleri sonucu işten ayrılması sebebiyle eski teknolojili üretim bantlarının bir kısmında üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Firmadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada durdurulan faaliyetlerin üretime etkisinin yüzde 20 olduğu ifade edildi. Söz konusu 359 çalışana ödenen/ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamının 48 milyon TL olduğu belirtildi. Kütahya Porselen'in KAP açıklamasında, "Kamuya açıklanan 31 Aralık 2022 finansal raporlarımızda yer alan toplam bin 304 çalışanımızdan 359 çalışanımızın EYT ve 15 yıllık hak kullanımı, kendi istekleri ile işten ayrılmış olması sonucu çalışanlarımızın eksilmesinden kaynaklanan zorunlu durum nedeniyle, yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji komple yatırım tesisimiz devreye alınıncaya kadar, kısmen 2. el, kısmen eski teknoloji üretim hatlarımızın duruşa geçirilmesine, karar verilmiştir" denildi.

Etiketler kütahya porselen eyt darbe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tatil cennetinde herkesin gözleri önünde cinsel ilişki rezaleti
Uçakta yılan paniği! Pilotun ayaklarının altından kobra çıktı
Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı
Seçim sonrası Dolar kuru için olay olacak tahmin
Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu... Vahşet!
Zahide Yetiş ve Cem Arısoy boşandı! Ünlü sunucudan ilk açıklama
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı! Açıklamalar peş peşe geliyor
Bank of America'dan altın tahmini! Yükseliş devam eder mi?
İstanbul'da kiracıya ''evden çık'' dayağı kamerada
KKM'ye hücum! Faiz sınırı kaldırıldı, rekor geldi!