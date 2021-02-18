Ortaklar birbirine girdi, olan vatandaşa oldu

Kentsel dönüşümde Türkiye’deki simge bölge Fikirtepe. Kazma vurulan bir dizi projede oturum başlarken, birçok proje ise tamamlanmayı bekliyor. Projelerde yaşanan gecikmenin gerisinde, şirketlerin yaşadığı mali sıkıntılar kadar, ortaklar arasındaki anlaşmazlık da önemli rol oynuyor. Bu krizlerden biri de Mandarins adı ile bölgede proje geliştiren ortaklar Sinan Özeçoğlu (54) ile Bülent Selimoğlu (47) arasında yaşanıyor. Ortaklar arasındaki kavgada en fazla zararı ise site sakinleri yaşamaya devam ediyor.

ZARAR 100 MİLYON LİRA

Hürriyet'in haberine göre devam eden davalar ve yürüyen savcılık soruşturmasına giren belgelere göre, Bülent Selimoğlu, Mandarins Gayrimenkul AŞ’de ortağı olan Sinan Özeçoğlu hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık suç duyurusunda Selimoğlu özetle, “Ortağım, benden habersiz, projenin en değerli varlıkları olan 11 dükkânı, sahibi olduğu M. Konut İnşaat AŞ şirketine bir gün içinde devretti. Belirlenen bedeller, rayiç değerin çok altında. Bu devirden haberimiz olduğu gibi dava açtık. Bu kez, söz konusu dükkanlardan 9’u, Ankara’da, Ö. E. Radyoloji Sağlık Hizmetleri diye, akrabasına ait bir şirkete devredildi. Ortak olduğumuz şirkette mallar kaçırıldı. Benzer şekilde, Almanya'da genelev işleten A. A. isimli bir kişiye de onlarca gayrimenkul devri yapıldığını tespit ettik. Zararımız 100 milyon liranın üstünde” dedi.

İCRA TAKİBİ YAPTI

Selimoğlu adına savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinin devamında, şirkete ait müşteri senetlerinin de üçüncü kişilere ciro edildiği kaydedilerek, “Şüpheli, şirkete ait müşteri senetlerini ciro ederek Eskişehir’de tanıdığı üçüncü kişilere vermiş. Aralarında, şüphelinin oğlu Ç.’nin de olduğu bu kişiler bu senetlerle şirkete karşı icra takibi yaptı. İcra takibi yapan kişilerden biri de M. G. Bu kişi, şirkete 1 milyon 815 bin liralık bir takip yaptı. Bu kişinin, Eskişehir’de küçük bir köfteci dükkânı işlettiğini tespit ettik. M. G.’nin, icra takibi yaptığı şirketten bu miktarda bir alacağının olması hayatın olağan akışına aykırı. Benzer şekilde, şirkete yönelik icra takibi yapan bir diğer kişi ise R. O. K. oldu. Bu kişi de, yine Sinan Özeçoğlu'nun Eskişehir'den tanıdığı bir arkadaşı” denildi.

VERGİ İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Öte yandan, usulsüz alındığı iddia edilen bazı yüklü miktardaki faturalara ilişkin de İstanbul Vergi İdareleri Denetim Daire Başkanlığı, Mandarins Gayrimenkul'e yönelik vergi incelemesi başlattı.

BENİ TEHDİT ETTİLER

Sinan Özeçoğlu ise ortağı Bülent Selimoğlu ile kardeşi Kadir Selimoğlu’nun (41) kendisini tehdit ettiği iddiası ile emniyete başvurdu. Aralarında Selimoğlu kardeşlerin de olduğu 38 kişi hakkında dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, Kadir Selimoğlu halen tutuklu olarak yargılanıyor.

İSKÂN ALINAMIYOR

İki ortak arasındaki kavgada en büyük zarar gören tarafın ise dev projede oturan kişiler olduğu anlaşıldı. Yaşanan kriz nedeni ile iki yıldır oturumun olduğu projeye iskân alınamıyor. Bina iskânsız olduğu için site sakinleri, kendi adlarına elektrik, su, doğalgaz aboneliği yapamıyor. Sitede, şantiye elektriği kullanıldığı için, her aileye yüklü elektrik faturaları gelmeye devam ediyor.

TAŞERONLARI DA VURDU

Projede iki ortak arasındaki krizin olumsuz etkilediği bir diğer kesimin ise taşeron firmalar olduğu anlaşıldı. Projede çeşitli işleri yüklenen taşeron firmalardan bir çoğunun ödemelerini alamadıkları öğrenildi. Uğur Aliminyum Doğrama San. şirketi de, 20 milyon liralık alacağını tahsil edemeyince dava açma yoluna gitti. Taşeron firmalardan birinin sahibi, konuya ilişkin Hürriyet'e "İşi tamamlamalarına rağmen bir çok taşeron firma parasını alamadı. Biz, varlıklarımızı satarak borç ödemek durumunda kaldık. Bazı firmalar iflasın eşiğine geldi" diye konuştu.

DÜKKÂNLARIN DEVRİNDEN HABERLERİ VARDI

Ortaklar arasında ceza davası ve savcılık soruşturması yanı sıra bir de hukuk davası devam ediyor. Bülent Selimoğlu ile kardeşi Kadir Selimoğlu, ortak oldukları gayrimenkullerin üçüncü kişilere usulsüz bir biçimde aktarıldığı iddiası ile tapu iptal ve tescil davası açtı. Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına savunma sunan Sinan Özençoğlu’nun avukatı ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek “11 gayrimenkul, davacıların bilgisi dahilinde devredildi” denildi. Davanın reddine karar verilmesi istenen savunma dilekçesinde, Selimoğlu kardeşlerin iyi niyetli olmadıkları öne sürüldü.