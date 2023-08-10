Otomotivden, tekstile... Zam ek vergi yağacak!

Seçimlerin ardından zamla yatıp zamla kalkan Türkiye yeni bir zam sağanağı ile karşı karşıya.... Son olarak altın, mücevher gibi kıymetli madenlerin ithalatına getirilen ek mali yükümlülük sonrası otomotiv, tekstil ve ayakkabı için de ek vergi hazırlığ yapıldığı ortaya çıktı.

Geçen yıl dış ticaret açığı 109 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihi rekoru kırmıştı. 2023’ün ilk yarısında ise açık, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. Bunlar, 99 bölümden oluşan dış ticaret fasıllarına da yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021’de 50 olan dış ticaret açığı veren fasıl sayısı 2022’de 52’ye çıkarken bu yılın ilk yarısında ise söz konusu rakam 53’e yükseldi. Tekstil, ayakkabı, kıymetli madenler ve otomotiv gibi birçok sektörde artan ithalat rakamlarına paralel olarak şirket kapanmaları ve istihdam çıkışının artması ekonomi yönetimini ithalatı önleyici politika arayışına itti.

Bu hazırlık kapsamında önceki gün altın ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirilirken benzer hazırlığın tekstil ve ayakkabı sektörü için de yapıldığı belirtiliyor.

Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre ek vergi gelmesi beklenen sektörler, otomotiv, tekstil ve ayakkabı olacak.

Ayakkabı

Sektörü temsilcilerinin verdiği bilgilere göre bakanlık ithalatı zorlaştıracak ek mali yükümlülük hazırlığı içinde ve önümüzdeki günlerde ayakkabı sektöründe de gümrük verileri artırılacak.

Tekstil

Ekonomik gelişmelere paralel olarak son bir yılda tekstil sektöründe 586 şirket kapanırken istihdam kaybı 116 bini aştı. Bakanlığın bu nedenle harekete geçtiği belirtilirken 16 Ağustos’ta sektör temsilcileri ile bir araya gelineceği ve ithalatı zorlaştıracak önlemler alınacağı dile getiriliyor.

Otomotiv

Otomotiv sektörü bu yıl ocak ve şubat aylarında dış ticaret fazlası verirken söz konusu değer mart ve nisan aylarında eksiye döndü. Haziranda fazla veren sektör temmuz ile birlikte yeniden eksiye döndü ve 2,4 milyar dolar ihracata karşılık 3,4 milyar dolar ithalat ile aylık dış açığı 961 milyon dolara yükseltti. İthalatı frenlemek amacıyla Bakanlığın 2000 cc ve üzerindeki otomobiller için ÖTV artışını öngören bir çalışma hazırlığında olduğu öğrenildi.

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