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Özgür Demirtaş, zirvede takılı kalan döviz kurları için böyle uyardı

Özgür Demirtaş, zirvede takılı kalan döviz kurları için böyle uyardı
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Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, zirvede yatay seyreden döviz kurlarının serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Türk Lirası'nın değer kaybı devam ederken; bu süreçte döviz kuruyla ilgili ekonomistlerden analizler ve yorumlara gelmeye devam ediyor.

Son olarak Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"KURU BU ŞEKİLDE TUTMAK SAĞLIKLI DEĞİL"
Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 

"Kuru bu şekilde tutmak sağlıklı değil. Nedenini yazayım: Kur bu şekilde tutulunca insanlarda suni olarak tutuluyor intibası uyanıyor. O da yay geriliyor düşüncesini getiriyor. O zamanda boşu boşuna ekstra talep oluşuyor. Lütfen serbest bırakın. Bırakın bulsun değerini. Değerini bulduktan sonra 10-15 kuruş aşağı yukarı oynasın. Yeter ki serbest kalsın."

Etiketler özgür demirtaş dolar euro döviz
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