Özgür Demirtaş, zirvede takılı kalan döviz kurları için böyle uyardı

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, zirvede yatay seyreden döviz kurlarının serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Türk Lirası'nın değer kaybı devam ederken; bu süreçte döviz kuruyla ilgili ekonomistlerden analizler ve yorumlara gelmeye devam ediyor.

Son olarak Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"KURU BU ŞEKİLDE TUTMAK SAĞLIKLI DEĞİL"

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuru bu şekilde tutmak sağlıklı değil. Nedenini yazayım: Kur bu şekilde tutulunca insanlarda suni olarak tutuluyor intibası uyanıyor. O da yay geriliyor düşüncesini getiriyor. O zamanda boşu boşuna ekstra talep oluşuyor. Lütfen serbest bırakın. Bırakın bulsun değerini. Değerini bulduktan sonra 10-15 kuruş aşağı yukarı oynasın. Yeter ki serbest kalsın."