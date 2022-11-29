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Papara'dan ''dövizle işlem'' yasağı

Papara'dan ''dövizle işlem'' yasağı
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Ünlü ödeme Papara 1 Aralık'tan itibaren döviz alımına ve transferine yasak getirileceğini açıkladı.

Ödeme sistemi Papara 1 Aralık itibariyle sistem üzerinden döviz işlemlerine sınırlama getirilecek.

Papara müşterileri 1 Aralık, itibarıyla satın alamayacak ve para transferi yapamayacak. Yalnızca hesaplardaki dövizlerini satabilecek.

Papara'nın müşterilerine gönderdiği "Döviz hesaplarında önemli değişiklik" başlıklı mesajda, "TCMB düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık itibariyle Papara'daki döviz hesabınla para yatırma, para transferi ve döviz satın alma işlemini yapamayacaksın. Bu tarihten sonra döviz hesaplarınla sadece para çekme ve döviz satma işlemlerini yapabileceksin" ifadelerine yer verildi. 

 

Etiketler Papara döviz transferi dövizle işlem dolar euro Türk Lirası tcmb merkez bankası
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