Paramız pul oldu! Son 18 ayın en düşük seviyesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, reel efektif döviz kuru Haziran ayında TÜFE bazında 6,55 puan azalarak 51,52'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 6,55 puan azalarak 51,52'ye indi.

Endeks, mayısta 58,07 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 7,79 puan azalışla 93,66'dan 85,87'ye geriledi.

Türk lirasının değeri ise haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,55 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında 5,19 puan arttı.

Reel efektif döviz kuru nedir?

Reel efektif döviz kuru, Türk Lirası'nın satın alma gücünde olan değişimleri ortaya koyan bir veridir.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor.