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Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu

Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu
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Bir tüketicinin 'küflü çikolata' paylaşımına tehditvari cevap veren ve sonrasında kamuoyunun gündeminden düşmeyen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yerine eşi Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.

Ankara merkezli çikolata üreticisi Patiswiss, sosyal medyada yaşanan bir “küflü çikolata” paylaşımı sonucunda sosyal medyada gündem olmuştu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun, bahsi geçen paylaşımı yapan kullanıcıya, “Karşında dev Migros ve biz varız” ifadelerini kullanmıştı.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından, görevinden ayrıldığını duyurdu. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunaoğlu, "Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Patiswiss’in resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"23.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ali Sinan Tunaoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.”

 

Etiketler Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu Ali Sinan Tunaoğlu küflü çikolata
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