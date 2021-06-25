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Piyasalarda Delta varyantı paniği

Piyasalarda Delta varyantı paniği

Yeni tip koronavirüsün Delta varyantı tüm dünyayı alarma geçirdi. Bazı ülkelerde vaka sayıları artarken, piyasalar üzerinde şu an etkisi pek gözlenmese de önümüzdeki haftalarda bu yeni varyant etkisini hissettirebilir.

Piyasaların gündeminde önemli iki madde var: Biri ABD Merkez Bankasının para politikası (Fed) diğeri ise Delta varyantı… Delta varyantının ortaya çıkmasıyla başta ABD, İngiltere, İsrail, Hindistan, Rusya gibi ülkelerde vaka sayıları yükselmeye başladı.

Peki, neler olacak? Piyasalar yeniden delta varyantıyla dalgalanacak mı? Covid-19 vaka sayısı artışları yaşanan ülkelerde, ölüm sayıları sınırlı kaldığı için ekonomiler üzerine henüz bir etkisi görünmüyor. Dolayısıyla piyasalar şu anda delta varyantını pek dikkate almıyor. 

Piyasalar üzerinde 2020 yılında olduğu gibi güçlü bir etki beklenmezken, birkaç ay sonra vaka ve can kaybı sayılarındaki artışa bağlı olarak, bu varyantın piyasalar üzerinde de kendini hissettirmesi mümkün olacaktır. Bu senaryoda ise olumlu taraf, Fed’in takvimini ötelemesi olacaktır.

Etiketler piyasa delta varyantı koronavirüs covid-19
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