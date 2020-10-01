Piyasaların ateşi dinmedi! Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişte!

Dolar/TL 7,71 TL'den, Euro 9,07 TL'den Sterlin ise 10 TL'den işlem görüyor.

Öte yandan gram altın alış fiyatı 466 lira, satış fiyatı 470 liradan işlem görüyor.

Ons Altın 1.898 Dolar'dan işlem görürken, gram altın 466/470 TL'den, çeyrek altın 757/772 TL'den, Cumhuriyet altını ise 3.114/3.146 TL'den işlem görüyor.

Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 93,6'ya geriledi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1734 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirterek, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Analistler, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Dün 40,30 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,30 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 42,54 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki sınırlı artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan 2,2 trilyon dolarlık ABD teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, teşvik paketine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüşeceğini ve anlaşma konusunda "umutlu" olduğunu belirtmişti.