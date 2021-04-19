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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'dan olay açıklama: ''Yüzde 90'ı batacak!''

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan son dönemde dünyada olduğu gibi ülkemizde de popülaritesi artan kripto para piyasasına ilişkin gece çarpıcı bir yorumda bulunarak "Yüzde 90’ı batacak" dedi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popülaritesi artmaya başlayan kripto paralara ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Dün gece sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş, daha öncede bir çok kez ifade ettiği gibi kripto paraların yatırım tavsiyesi olamayacağına dikkat çekti. Demirtaş kripto para yatırımcılarının yüzde 90’ının batacağını söyledi.

 Demirtaş’ın o paylaşımlarında; “Elbette 1000 kere söylediğim şeyi tekrar etmeye gerek yok ,yatırım tavsiyesi değildir. Unutmayın, bu coin veya tokenların %90'ı B-A-T-A-C-A-K !” ifadelerini kullandı.

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Etiketler Prof. Dr. Özgür Demirtaş kripto para coin bitcoin
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