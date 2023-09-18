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Reeder Teknoloji halka arzına rekor talep

Reeder Teknoloji halka arzına rekor talep
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Reeder Teknoloji’nin halka arzına 4,26 milyon ile rekor talep geldi. Halka arza katılanlara dağıtılan lot miktarı da belli oldu.

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

Halka arza 4,26 milyon yatırımcıdan talep gelirken, halka arz büyüklüğü 2 milyar TL oldu.

TSKB'den konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre ise halka arzda birim fiyat 9,30 TL olarak belirlendi.

Halka arz edilen 215.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 1.999.500.000 TL oldu.

Halka arzda, toplam 4.262.914 yatırımcıdan, halka arz edilen 215.000.000 TL nominal değerli payların 3,95 katına denk gelen 848.216.796 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,41 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,63 katı talep geldi.

Reeder Teknoloji halka arzında bireysel yatırımcılara azami ise 46 lot hisse dağıtımı yapıldı.

Etiketler Reeder Teknoloji Reeder REEDR
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