  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Cezalarında alt sınır 105 bin 688 lira oldu

Rekabet cezalarındaki alt sınıra zam

Rekabet cezalarındaki alt sınıra zam
Güncelleme:

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan idari para cezasının 2023 yılında uygulanacak alt sınırı, 2022 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak 105 bin 688 lira olarak belirlendi.

Rekabet Kurumu’nun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

 Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezasının alt sınırı, 2022 yılı için belirlenen yüzde 122,93’lük yeniden değerleme oranı esas alınarak, 2023 yılı için 105 bin 688 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

 

Etiketler Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Rekabet cezaları alt sınır ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ancak 5 adayın Erdoğan'ı birlikte yakalayabildiği anket açıklandı
Bir seçim anketi daha açıklandı
Bir kadın cinayeti daha! Sokak ortasında katledildi
Defne Samyeli ve Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
Milli yıldızdan şok itiraf: ''Türkiye'den küfür mesajı yağdı''
Keşke görmeseydim diyeceksiniz! 3 bin 200 yıl sonra canlandı
Masada 4 formül var! Vergi düzenlemesi maaşlara nasıl yansıyacak ?
Bir öğretmen daha intihar etti
Dolar, Euro ve altında korkutan yükseliş
İBB'yi inceleyen heyetin başkanı ''iznini'' istedi