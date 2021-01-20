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  3. 20 Ocak 2021 22:10

Rusya, Türkiye'den aldığı domates kotasını 50 bin ton arttırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın domates ihracatına ilişkin uyguladığı kotanın 50 bin ton yükseldiğini dile getirdi.

Rusya, Türkiye'den aldığı domates kotasını 50 bin ton arttırdı
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Bakan Ruhsar Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi.

Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ihracat , domates , kota
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