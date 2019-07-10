Rusya Vizesi Kalktı mı?

Türkiye'nin lider ve sektörüne yön veren vize danışmanlık firmalarından Vize İşlem Merkezi Genel Müdürü Uğur MERT’e vize başvuru işlemleri ve Rusya vizesi konusunda en çok merak edilenleri sorduk…

Vize İşlem Merkezi ne zaman kuruldu?

- Meslek hayatıma 14 yıl önce, Panama Tur markası altında hizmet vererek başladım. Hâlâ şirket unvanımız budur ve bildiğim kadarıyla Türkiye’de 14 yıldır bu denli istikrar ile yoluna devam eden çok az sayıda acente bulunmaktadır. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yeni markamız Vize İşlem Merkezi ise 2018 yılı itibarıyla faaliyete geçti.

Verdiği hizmetler ve faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz?

- Vize İşlem Merkezi olarak yola çıkarken şeffaf, pratik ve bilhassa hızlı danışmanlık hizmeti sunma gayesi taşıdık. Yurt dışına gitmek için vize müracaatında bulunacak olan tüm yurttaşlarımızın başvurularını, adeta kendi başvurumuzmuş gibi özenli bir süreçle ele alarak hizmet vermeyi ilke edindik. Tüm dünya ülkelerinin vize prosedürlerine ayrı ayrı hâkim olan bir ekip ile Vize İşlem Merkezi’ni kurduk.

VİM'e başvuran kişiler daha çok hangi ülkelere vize başvurusu yapıyor?

- Bu sorunuzun cevabı sezona göre değişiklik gösterse de Avrupa ortak vizesi olan Schengen vize müracaatı her sezon en gözde tercihler arasında. Schengen ülkeleri arasında ise bize gelen başvurular yoğun olarak Fransa’ya dönük. Fransa’dan sonra Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya ve Macaristan vizeleri en çok tercih edilen vizeler arasında…

Kış ve sömestr sezonunda en çok rağbet gören lokasyon ise Dubai. Birleşik Arap Emirlikleri’nin bağlı olan Dubai; Ocak ayında diğer destinasyonların kötü hava koşulları, Şubat ayında ise Dubai’deki ciddi fuar organizasyonları nedeniyle inanılmaz rağbet gören bir yer. Dubai vizesi talepleri özellikle bu dönemlerde artmakta. Dubai turistik, ticari, transit vize konusunda yoğun bir çalışmamız olmakta.

Tabii sezonu olmayan bir başka ülke de Rusya Federasyonu. Rusya vizesi, son yıllarda bilhassa inşaat sektöründeki atılımlar ve yapılan ticarî anlaşmaların yanı sıra Türk-Rus işbirliklerindeki artış nedeniyle her dönem yoğun talep görüyor…

Peki, Rusya vizesi alma koşulları zor mu? Bir ara “Rusya vizesi kalktı” diye haberler çıkmıştı…

- Rusya’ya çok sık seyahat eden pek çok yolcumuz bu konuya en az bizim kadar vakıf, gelişmeleri de neredeyse bizim kadar yakından takip ediyor. 2010 yılında Rusya Federasyonu ile vize muafiyeti anlaşması yapıldı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Rusya’ya yapacakları, 30 günü aşmayacak olan seyahatlerinde pasaportları ile rahatça bu ülkeye giriş çıkış yapabilmekteydi.

Fakat 24 Kasım 2015’te gerçekleşen talihsiz uçak krizi sonrasında Rus yetkililer önce bordo pasaport sahiplerine dönük vizesiz geçiş imkânını belirsiz bir süreliğine askıya aldı ardından bu uygulama Hususi Pasaport ve Hizmet Pasaport hamilleri için de yürürlüğe konuldu.

Süreci yakından takip etmeyen pek çok yurttaşımız Yeşil ve Gri pasaport sahiplerinin hâlâ vize muafiyetinden yararlandığını düşünseler de Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarına Rusya’ya yapacakları seyahatlerde vize zorunluluğu vardır…

Rusya vizesi nereden alınabiliyor? Bireysel olarak Rusya vizesi başvurusu yapılabilir mi?

- Bu bize en çok sorulan sorular arasında… Vize başvuruları Rusya Ankara Büyükelçiliği vize bölümünün yanı sıra İstanbul, Antalya ve Trabzon Başkonsolosluklarından gerçekleştirilebiliyor. Rusya vizesine bireysel olarak başvuru imkânı vardır fakat prosedürler gereği Turistik Voucher Belgesi gibi Rusya’daki partner firmalardan temin edilebilecek belgeye dair süreci ancak o bölgede partner şirketi olan acentelerin kolayca yürütebileceği göz önünde bulunursa şahsi başvuruların ne kadar zor olabileceği tahmin edilecektir…

Vize İşlem Merkezi olarak, Rusya vizesi kapsamındaki hizmetiniz neler içeriyor?

- Rusya Büyükelçiliği ve Rusya Başkonsolosluklarına akrediteli bir firma olduğumuz için Türkiye’nin neresinde olursa olsun, tüm yolcuların Voucher belgelerini hazırlamaya, başvurularını gerçekleştirmeye ve sonuçlanan başvurulara dair evrakları teslim alarak yolculara iletmeye tam yetkiliyiz. Yorucu gözüken prosedürleri, yolcularımız evlerinden çıkmadan sonuçlandırarak Rusya’ya yapacakları seyahatlerinin aksaksız başlamasını sağlıyoruz.

Birkaç kez Voucher belgesinin üzerinde durdunuz, bu belge tam olarak nedir; sizden bu yönde talep olunca süreç nasıl işliyor?

- Bu konuya açıklık getirmekte fayda var. Zira Voucher belgesi Rusya vizesi için ‘olmazsa olmaz’ niteliğinde bir evrak. Çoğu yolcu, otellere yapılan ödemelerin makbuzu ile bu belgeyi karıştırsa da Voucher belgesi bir nevi garantörlük belgesidir. Rusya’da yer alan yerel bir acentenin kaşesi ve ıslak imzasının yer alacağı bu belge yolcunun adı soyadından tutun da Rusya seyahatini planladığı gidiş ve dönüş tarihlerine varıncaya dek tüm detaylarının yer aldığı resmî bir evraktır.

Şahıslar bu belgeyi bireysel olarak temin edemezler zira Türkiye’de Seyahat Acentesi İşletme Belgesi bulunan acenteler ile Rusya’daki resmi acentelerin yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde birbirlerine temin edebilecekleri, resmî bir evraktır. Vize İşlem Merkezi olarak Voucher evrakını temin etme hususunda tam yetkiliyiz. Profesyonel danışmanlarımız, yolcular adına bu belgeyi hazırlayarak vize başvuru dosyalarına ekliyor. Bireysel başvuru yapmak isteyen yolcular için de sadece bu evraka dönük belirli bir ücret karşılığı hizmet vermekteyiz.

Rusya vize ücreti neye göre belirleniyor? Bu ücreti siz mi alıyorsunuz?

- Diğer ülkelere nazaran Rusya vize ücreti mevzusu biraz karmaşık. Vize süresinin uzunluğuna göre değil; ülkeye giriş-çıkış sayısına ve vize başvurusunun sonuçlanma süresine göre farklılık göstermektedir. Yani bu ücret belirlenirken tek giriş, iki giriş, çok giriş çıkışlı olarak değişebilen giriş sayısı önem taşıyor. Rusya vize başvuruları; normal vize başvurusunda 5 iş günü içinde, ekspres vize başvurusunda 2 işgününde sonuçlanmaktadır. Ödenecek vize harçları, başvuru türüne göre de değişiklik gösteriyor.

Vize İşlem Merkezi olarak müşterilerimizin de kafasında soru işaretine yol açan bu hadiselerin önüne geçmek adına Rusya Vizesi 2019 başlığı ile tüm vize türleri ve işlem sürelerinin cevaplarını online olarak paylaşıma açtık.

Rusya vize başvurusu için gerekli otel ve uçak bileti rezervasyonu konusunda hizmetleriniz var mı?

- Turistik Kısa Süreli Seyahat kapsamında tüm dünya ülkeleri, konaklayacağınız otel konfirmesi ve uçak bilet rezervasyonu bilgilerinizi talep etmektedir. Hiçbir vize başvurusu için % 100 vize ile sonuçlanma garantisi yoktur. Bu nedenle pek çok kişi vize onayı öncesinde otel ve uçak biletini satın almayı istemiyor. Biz de Vize İşlem Merkezi olarak, yolcularımızın sadece Rusya vize başvurusu için değil, tüm ülkelere dönük vize başvurularında hiçbir maddi kayba uğramamaları adına, otel ve uçak rezervasyonu işlemini ücretsiz olarak gerçekleştirmekteyiz…

Ankara merkezli bir firma olmanızın ne gibi avantajları bulunmakta? Şehir dışından arayan müşterilerinize hizmet verebiliyor musunuz?

- Tüm ülkelerin büyükelçiliklerinin vize bölümleri Ankara merkezli. Bu da tüm dünya ülkelerine dönük hizmet vermemizi kolaylaştırıyor. Yolcularımız hangi şehirde yaşarsa yaşasın, bize evraklarını kargo yapmalarını istiyor; tüm zorlu prosedürleri, bu yorucu süreçleri onlar adına gerçekleştiriyor ve vizelerini güvenle alarak seyahatlerine tabir-i caizse 1-0 önde başlamalarını sağlıyoruz.

Son olarak sizin eklemek istedikleriniz var mı?

- Şöyle bir gerçek var ki, pek çok yurttaşımız hatalı başvurular nedeniyle vize reddi alıyor. Çünkü vize kriterleri ülkeden ülkeye hatta konsolosluktan konsolosluğa değişiklik gösteriyor. Vize başvurularının konuya dair eğitimi olan, deneyimli ve güncel bilgi donanımına sahip vize danışmanlarının gerçekleştirilmesi vize reddinden ötürü yaşanan para ve vakit kaybını çok büyük oranda azaltacaktır. Pek çok yolcumuz, vize reddi aldıktan sonra danışmanlık almaya karar veriyor. Vize reddi almadan danışmanlık hizmeti alarak yorucu ve yıpratıcı süreçleri pas geçebilirsiniz!